L'obligation du port du masque en extérieur pourrait être levée le 30 juin prochain. — Gabrielle CEZARD

« Si tout se passe bien, on lèvera un certain nombre de contraintes le 30 juin ». Interrogé ce lundi sur RTL, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a confirmé que la fin du port du masque en extérieur à la fin du mois.

« Il fait chaud et toutes les Françaises et Français ont envie de passer un été serein », a-t-il ajouté avant de rappeler l’importance des gestes barrières et de demandé un peu de patience « vis-à-vis des mesures barrières ».

La barre des 30 millions atteinte

Le directeur de la Santé a également appelé les concitoyens à leur responsabilité, par rapport à la vaccination, en annonçant que la barre des 30 millions de personnes vaccinées avait été passée ce week-end.