Vaccin contre le Covid-19 (illustration). — SYSPEO/SIPA

Le Covid-19 circule de moins en moins dans la région Normandie. Le taux d’incidence est passé cette semaine en dessous de la barre des 100 cas pour 100.000 habitants, soit une baisse de 31,29 %, rapporte France 3 Normandie.

Le taux d’incidence est désormais de 70,7 cas pour 100.000 habitants. Une baisse de 33 % avait déjà été observée la semaine précédente, avec un taux d’incidence du coronavirus de 102,4 au 1er juin.

40 % des Normands vaccinés

C'est dans l’Orne que la baisse est la plus notable et dans l’Eure qu’elle est la plus faible. Au total, 65 clusters ont été recensés dans la région, dont 22 dans l’Eure et 21 en Seine-Maritime. 44 de ces foyers épidémiques se sont créés dans des établissements d’enseignement et des entreprises.

Pas moins de 895 personnes malades du Covid-19 sont encore hospitalisées en Normandie, dont 126 en réanimation. « Le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid est désormais de 52,5 % », a indiqué l’Agence régionale de santé à France 3.

Parallèlement, la campagne de vaccination se poursuit. 40 % des Normands ont déjà reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. 82,3 % des 75 ans et plus ont reçu une ou deux doses. Le dépistage se poursuit, avec « de nouvelles modalités de suivi et de criblage » pour mieux cibler les mutations et variants.