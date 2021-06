Dans le service réanimation de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis, le 16 avril 2021 (illustration). — Marin Driguez/SIPA

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 a poursuivi sa baisse, ce mercredi, la pression étant au plus bas depuis fin octobre, selon les données publiées par Santé publique France.

L’agence sanitaire recensait 13.526 personnes hospitalisées au total, soit un recul de 47 % en un mois (ils étaient alors 25.800). Ce chiffre n’était plus descendu à ce niveau depuis le 21 octobre.

Une « évolution très favorable »

De même, les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, comptaient 2.326 patients mercredi, soit moitié moins qu’il y a un mois. Ce chiffre est au plus bas depuis le 22 octobre. Le ministre de la Santé Olivier Véran a relevé lors d’une visite au tournoi de tennis de Roland-Garros l'« évolution très favorable » des indicateurs, en ce jour de nouvelles levées d’une batterie de restrictions.

​Les salles de restaurant ont ouvert, ainsi que les salles de sport, et les jauges dans les cinémas, les musées et les théâtres ont été relevées. L’amélioration de la situation est due, entre autres, à l’avancée de la vaccination. Selon la Direction générale de la Santé, 29.056.963 personnes ont reçu une première injection, et 13.082.882 une deuxième. Cela représente respectivement 55,3 % et 24,9 % de la population majeure.