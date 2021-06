Coronavirus : Toujours moins de malades à l’hôpital et en réanimation (Illustration) — Marin Driguez/SIPA

Le nombre de patients atteints du Covid-19 continue de décroître progressivement dans les hôpitaux de l’Hexagone, selon les données publiées mardi par Santé publique France. Actuellement, 13.984 malades du Covid-19 sont accueillis dans les hôpitaux français dont 405 admis ces dernières vingt-quatre heures. Ils étaient 14.323 la veille et 16.088 une semaine auparavant.

La pression baisse également dans les services de réanimation, où sont traités les cas les plus graves : 2.394 patients y sont soignés dont 106 nouveaux admis, contre 2.472 la veille et 2.825 il y a une semaine. En vingt-quatre heures, 72 malades du Covid-19 sont morts à l’hôpital (contre 66 la veille et 137 mardi dernier).

19,1 % de la population vaccinée

Sur le plan de la vaccination, 28.650.071 personnes ont reçu au moins une injection (soit 42,8 % de la population totale et 54,6 % de la population majeure) et 12.804.506 personnes ont reçu deux injections (soit 19,1 % de la population totale et 24,4 % de la population majeure), selon la direction générale de la Santé (DGS).