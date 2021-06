Illustration d'une vaccination. — Pixabay

Ligne rouge pour certains, promesse de lendemains qui chantent pour d’autres. A partir du 15 juin, les adolescents âgés de 12 à 17 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 en France. Pour le moment uniquement avec le sérum Pfizer, même si Moderna a déposé une demande d’autorisation dans l’UE pour proposer lui aussi son vaccin aux adolescents.

La moitié de la population vaccinée

C’est donc une nouvelle étape importante dans la course contre la montre lancée fin décembre contre la pandémie. Alors que de nouveaux variants, notamment le fameux delta, émergent dans le monde et en France, rendant la maladie plus contagieuse, la vaccination poursuit son accélération. En début de semaine, 42,2 % de la population totale et 53,8 % de la population majeure avaient reçu une première dose. Quant aux Français totalement vaccinés, ils étaient 12,5 millions, soit 18,7 % de la population totale et 23,8 % de la population majeure. On est encore loin, donc, des 80 % à 90 % nécessaires pour atteindre une immunité collective et s’assurer une rentrée sereine. Mais les adolescents, qui se feront vacciner uniquement de manière volontaire, seront-ils au rendez-vous ?

Si vous avez entre 12 et 17 ans, dites-nous pourquoi vous souhaitez vous faire vacciner. Ou au contraire, pourquoi préférez-vous passer votre tour ? Quel argument vous a fait changer d’avis ou convaincu ? En discutez-vous avec vos parents ? Etes-vous sur la même longueur d’onde ? Si vous êtes parents d’un ou d’une ado, comptez-vous lui conseiller de se faire vacciner ? Pourquoi ?