Le laboratoir Moderna emande à l'UE de valider son vaccin anti-covid-19 pour les adolescents. — Dinendra Haria/LNP/Shutterstock/SIPA

Moderna veut faire partie de la course à la vaccination des adolescents. La société de biotechnologie américaine a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne et au Canada de son vaccin contre le Covid-19 pour les 12-17 ans. Une demande qui intervient quelques jours après que le président Emmanuel Macron a annoncé l’ouverture de la vaccination à cette tranche d’âge pour la mi-juin.

Le groupe avait affirmé fin mai que son remède était « hautement efficace » chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats d’essais cliniques sur plus de 3.700 participants âgés de 12 à 17 ans aux Etats-Unis. Une déclaration réaffirmée lundi par le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans un communiqué. Le vaccin a été « généralement bien toléré », a précisé la société de biotechnologies américaine, avec des effets secondaires similaires à ceux constatés chez les adultes.

Moderna prévoit aussi de formuler une demande aux Etats-Unis

Les demandes ont été déposées auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de Santé Canada. Le vaccin de Moderna n’y est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus. L’entreprise « prévoit également de demander une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de l’Agence américaine des médicaments (FDA) pour étendre l’autorisation d’utilisation de son vaccin aux adolescents » aux Etats-Unis, a déclaré Moderna.

Un premier vaccin, celui de l’alliance Pfizer/BioNTech, a été autorisé fin mai pour les adolescents dès 12 ans au sein des 27 pays de l’Union européenne. Le vaccin de Pfizer est également déjà autorisé pour cette tranche d’âge au Canada.