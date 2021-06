Si certains sont pressés de retrouver une vie sociale et culturelle, d'autres peuvent appréhender de fréquenter à nouveau des lieux publics clos face au risque du Covid-19. — Lindsey Shuey/AP/SIPA

Envie de retrouver enfin la vie d’avant ? Un pas de plus vers un retour à la « normale » est programmé ce mercredi, avec une étape supplémentaire franchie dans le déconfinement, qui prévoit un couvre-feu décalé à 23h, mais aussi la réouverture des salles de bars et restaurants, des salles de sport, des piscines, et l’augmentation progressive des jauges d’accueil dans les salles de cinéma. De quoi réjouir les plus avides de reprendre une vie sociale et culturelle active. Mais après plus d’un an de pandémie de coronavirus, de gestes barrières et de distanciation sociale, pour les plus flippés du Covid déterminés à garder la maladie à distance, l’idée de fréquenter à nouveau des lieux publics clos peut être une source d’inquiétude.

