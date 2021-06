EMBELLIE Au total, 14.532 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 14.801 la veille et 16.847 une semaine auparavant, indique ce samedi Santé publique France

Un patient hospitalisé en réanimation à l'hôpital Delafontaine, à Saint-Denis. — Marin Driguez/SIPA

Le nombre de patients à l'hôpital continue de baisser lentement, notamment dans les services de réanimation, selon les données publiées ce samedi par Santé publique France. Au total, 14.532 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 14.801 la veille et 16.847 une semaine auparavant, précise l'agence sanitaire.

En 24 heures, 267 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux de l'Hexagone. Les services de réanimation, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 62 nouveaux malades en 24h, portant le nombre total de malades du Covid en réa à 2.525 patients. Ils étaient 2.571 la veille et 3.028 il y a une semaine.

Cet indicateur crucial est passé sous la barre des 3.000 dimanche et a diminué de plus de moitié depuis son pic de fin avril, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie. Ces dernières 24 heures, 58 malades sont morts à l'hôpital portant le bilan total à près de 110.000 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.