Les gens allergiques au pollen ne vont pas passer un début de mois de juin très sympa. Selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.), «les concentrations de pollens de graminées sont fortes actuellement et le resteront encore ces prochaines semaines avec un risque d’allergie élevé à très élevé sur toute la France».

Et aucun recoin de l'Hexagone n'est épargné. Le R.N.S.A a publié ce vendredi une carte de France des vigilance pollens et absolument tous les départements sont soit rouge, soit orange. Rouge correspondant à un niveau «très élevé» (le maximum) et orange à un niveau «élevé». Sur le plan, le Sud-Ouest, la Corse, l’Est, ou encore toute l'Ile-de-France à l'exception de l'Essonne et des Yvelines seront particulièrement touchés par des risques élevés d'allergies.

Les averses de pluie orageuses bienvenues

En détail, le RNSA indique qu'autour de la Méditerranée, «les concentrations de pollens de chêne, d’olivier et de pariétaire (urticacées) restent fortes avec un risque d’allergie de niveau moyen pour ces espèces-là». Concernant les pollens d'oseille et de plantain, ils «continuent leur progression sur tout le territoire avec un risque d’allergie de niveau faible».

Les averses de pluie orageuses seront très appréciées car elles viendront plaquer les pollens au sol et faire baisser temporairement les risques d'allergies.