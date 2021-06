La Haute autorité de santé recommande la réalisation d'un test sérologique rapide avant l'administration de la première dose de vaccin anti-Covid pour identifier les personnes ayant eu le coronavirus sans le savoir et leur éviter une deuxième dose inutile. — SYSPEO/SIPA

Dans un avis rendu ce jeudi, la HAS préconise un test sérologique avant l’injection de la première dose de vaccin.

L’objectif est d’identifier les anciens malades asymptomatiques du coronavirus qui s’ignorent, et leur éviter une deuxième dose inutile.

Une mesure qui pourrait permettre de dégager des millions de doses de vaccin.

Une petite piqûre avant le vaccin ? Dans un avis rendu ce jeudi, la Haute autorité de santé (HAS) recommande la généralisation des tests sérologiques prévaccinaux. Le but : identifier, chez les personnes qui viennent se faire vacciner, la présence d’anticorps, signe d’une infection passée par le coronavirus. En cas de test positif, la deuxième dose de vaccin ne serait plus nécessaire. Une mesure qui permettrait de libérer « plusieurs millions » de doses supplémentaires.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé mercredi qu’il suivrait cet avis. Ainsi, les centres de vaccination seront équipés en juin en « tests sérologiques rapides pour détecter la présence d’anticorps. Et dans ce cas-là, une seule dose suffira », a-t-il dit.

Une goutte de sang et quinze minutes d’attente

L’autorité sanitaire préconise de réaliser cette « sérologie prévaccinale » avec un test rapide, ou TROD. Un test « non obligatoire, qui sera proposé sans limite d’âge, y compris aux plus jeunes désormais éligibles, a précisé ce jeudi, lors d’un point presse, la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec. C’est simple : juste avant l’administration de la première dose, il suffit de prélever une goutte de sang au bout du doigt. Et 15 minutes plus tard, soit le temps de surveillance prévu après le vaccin, on obtient le résultat qui indique si l’on est déjà porteur d’anticorps contre le Sars-CoV-2 » (le signe que l’on a déjà été en contact avec le virus).

En cas de test positif, le rendez-vous pour la deuxième dose pourra être annulé. Car « les données scientifiques que nous avons aujourd’hui sont formelles : une dose suffit » pour les personnes déjà infectées par le passé, a-t-elle expliqué. Dans un avis du 11 février, la HAS recommandait déjà de vacciner avec une seule dose en cas d’infection antérieure prouvée par le virus Sars-CoV-2. Depuis, « de nouvelles publications scientifiques confirment que la protection vaccinale des personnes qui ont été infectées par le virus est meilleure après une seule dose de vaccin que celle des personnes jamais infectée avec deux doses », a assuré la présidente de la HAS.

« Libérer des doses »

« On compte beaucoup sur les TROD pour libérer des doses », avance Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS. Mais pourquoi déployer cette mesure seulement maintenant, plusieurs mois après l’ouverture de la vaccination en France ? Depuis le 31 mai, 28 millions de personnes de plus de 18 ans y sont éligibles sans condition. Pour la HAS, « un réservoir important » de « plusieurs millions » de doses serait ainsi rendu disponible, « dans une phase de la campagne qui cible les personnes plus jeunes, et plus susceptibles d’avoir développé des formes asymptomatiques du virus sans même le savoir, a rappelé Dominique Le Guludec. Selon des études de modélisation réalisées par l’Institut Pasteur, plus de 22 % des personnes en métropole auraient été infectées par le Sars-CoV-2, et plus de 40 % en Ile-de-France. Or, les cas identifiés par un test virologique ne représentent que 8 % de la population », a-t-elle ajouté.

La HAS recommande de tester d’abord dans quelques centres de vaccination, pour voir si cette disposition ne perturbe pas l’organisation de la campagne, « avant tout déploiement à grande échelle ».

La fiabilité des tests sérologiques en question

Reste une question : ces tests sont-ils assez efficaces ? L’avantage du TROD, c’est qu’une goutte de sang suffit pour identifier la présence d’anticorps développés par l’organisme après une contamination. Le problème, c’est la fiabilité. « A ce jour, les tests sérologiques disponibles ne présentent pas tous la même efficacité, et certains TROD, bien qu’ayant reçu un marquage CE, ne sont pas aussi fiables qu’ils le promettent », s’inquiète le Dr François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes. Il comprend « l’intérêt d’identifier les millions de personnes contaminées qui s’ignorent pour mieux vacciner l’ensemble de la population. Mais la sérologie Covid-19 n’est pas simple, et a d’ailleurs toujours eu du mal à trouver sa place dans la stratégie menée par les autorités sanitaires. D’ailleurs, sauf cas spécifique, les tests sérologiques n’étaient jusqu’alors pas remboursés ». « Nous recommandons évidemment que ce TROD prévaccinal soit gratuit », a rassuré ce jeudi Dominique Le Guludec.

Le Dr Lionel Barrand, président du Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM), réclamait à la HAS depuis de longues semaines la mise en place de cette sérologie prévaccinale. « Mais la question qui se pose, c’est : quelle performance, pour quel test, et pour quelle indication ? », résume-t-il. Car aujourd’hui, « si on sait mesurer le taux d’anticorps, nous ignorons toujours quel est le seuil permettant s’affirmer qu’une personne déjà contaminée a développé suffisamment d’anticorps protecteurs. Aujourd’hui, c’est tout ou rien : si vous avez des anticorps, vous ne recevez qu’une seule dose, si vous n’en avez pas, alors c’est deux. Or ce qui nous intéresse dans ce cadre, ce sont le IgG, les anticorps qui apparaissent plus tardivement après la contamination ».

C’est pourquoi, pour les Dr Blanchecotte et Barrand, le recours à la sérologie prévaccinale devrait être basé sur des tests plus fins, « pour éviter les faux positifs. Il nous faut plus de précisions sur la qualité des tests qui seront utilisés ». « Nous avons très peu de faux positifs avec les TROD sérologiques, répond Dominique Le Guludec, avec une fiabilité de plus de 99 %. Les tests utilisés ont des spécificités excellentes ».