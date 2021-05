Les hospitalisations continuent de baisser en France ce vendredi 28 mai 2021. (Illustration) — Lewis Joly/AP/SIPA

La décruie se poursuit. Selon les données publiées ce vendredi par Santé publique France, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et en soins critiques a continué de baisser. En ce qui concerne les hôspitalisations, les hôpitaux français accueillent actuellement 17.272 malades du Covid-19 (contre 17.941 la veille), dont 539 admis ces dernières vingt-quatre heures.

Pour ce qui est des services de soins critiques, ou sont soignés les malades du Covid-19 les plus gravement atteints, ont enregistré 3.104 malades dont 155 nouvelles admissions (127 le jour précédent). Au cours des dernières vingt-quatre heures, 105 patients sont morts à l'hôpital.

47,6% de la population majeure a reçu une dose de vaccin

Concernant la vaccination, qui sera ouverte à toute personne majeure à compter de lundi, 24.992.823 personnes ont reçu une injection (soit 37,3% de la population totale et 47,6% de la population majeure) et 10.578.349 personnes deux injections (soit 15,8% de la population totale et 20,1% de la population majeure), d'après le ministère de la Santé.

L'Agence européenne des médicaments a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, qui devient le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.