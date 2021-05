Une vaccination contre le Covid-19 à Los Angeles. — Damian Dovarganes/AP/SIPA

Le combat progresse, mais il semble encore très loin d’être gagné. « La pandémie (de Covid-19) sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de 70 % » de la population mondiale, prévient ce vendredi, dans un entretien à l’AFP, Hans Kluge, le directeur Europe de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS). Il déplore donc un « déploiement de la vaccination (…) encore trop lent », y compris en Europe, où le déconfinement est en marche.

Sa crainte vient notamment des nouveaux variants, dont le variant indien, et de leur plus forte contagiosité. « Nous savons par exemple que le (variant) B.1617 (identifié d’abord en Inde) est plus contagieux que le B.117 (identifié d’abord au Royaume-Uni), qui était déjà plus contagieux que la souche précédente », déclare Hans Kluge.

Le responsable tient tout de même à rassurer en soulignant que les vaccins fonctionnent actuellement contre ces mutations du coronavirus.