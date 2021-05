L'unité de réanimation de du CHU Pellegrin, à Bordeaux. — UGO AMEZ

La pression continue de reculer dans les hôpitaux soumis à la crise du coronavirus depuis plus d'un an maintenant. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est passé, ce jeudi, sous la barre des 18.000, avec 3.200 personnes en soins critiques, selon les données de Santé publique France.

Actuellement, 17.941 patients atteints du Covid-19 sont à l'hôpital, avec 499 nouvelles admissions au cours des dernières vingt-quatre heures. Le chiffre, qui avait dépassé les 31.000 au plus fort de la troisième vague, mi-avril, était repassé samedi sous les 20.000 pour la première fois depuis le 27 octobre. Parmi ces malades, 3.206 se trouvent en soins critiques (réanimation, soins intensifs, de soins continus) et 127 personnes y ont été admis en un jour.

Un total de 13.933 cas détectés au cours des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, 146 personnes sont décédées à l'hôpital. Le total des décès s'élève à 109.194. Le taux de positivité des tests ressort à 3,3% sur les sept derniers jours, contre 3,5% la veille. Un total de 13.933 cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures.

La vaccination, qui sera ouverte à toute personne majeure à compter du 31 mai, se poursuit: 24.564.418 personnes ont reçu une dose (soit 36,7% de la population totale et 46,8% de la population majeure) et 10.321.847 deux doses (15,4% de la population totale et 19,7% de la population majeure), selon le ministère de la Santé.