L'ensemble des adolescents de 16 à 18 ans pourraient avoir droit aux vaccins contre le Covid-19 à partir de juin 2021. — Michel Euler/AP/SIPA

Les premiers mineurs vaccinés en juin. Pour Alain Fisher, professeur d’immunologie nommé par Jean Castex pour coordonner la stratégie vaccinale de la France contre la pandémie de Covid-19, les premiers adolescents pourraient avoir droit aux vaccins le mois prochain. « Les 16-18 vont être vaccinés assez vite (…), courant juin cela sera faisable », a estimé le « monsieur vaccin » du gouvernement sur BFMTV.

« Le 31 mai, c’est les 18 [tous les majeurs pourront se faire vacciner sans condition à partir de cette date], mais très vite après, je pense que les 16-18 seront également inclus », a-t-il ajouté.

Seul Pfizer/BioNTech autorisé

Pour l’instant, les seuls mineurs qui peuvent se faire vacciner contre le Covid en France sont ceux de 16 à 18 ans atteints de certaines maladies graves (environ 10.000 à 20.000 personnes selon les autorités) ou proches de personnes immunodéprimées.

Parmi les quatre vaccins disponibles dans l’Union européenne, seul celui de Pfizer/BioNTech est autorisé à ce stade pour les 16-18 ans. Pfizer-BioNTech a en outre déposé une demande d’autorisation de son vaccin pour les 12-16 ans en Europe, après l’avoir obtenue en Amérique du Nord.

Les 12-16 ans vaccinés à la rentrée ?

Interrogé sur les 12-16 ans, Alain Fischer a jugé qu’il ne serait « peut-être pas déraisonnable d’envisager » de les vacciner « à la rentrée scolaire », après les vacances d’été. « Notre conseil y réfléchit, a-t-il dit. Pour l’instant c’est au stade de la réflexion, mais ça me paraît une réflexion intéressante ».

Pour les 12-16 ans, « on commence à avoir des données, il y a eu des essais cliniques (…) avec le vaccin Pfizer qui montrent une excellente efficacité et une très bonne sécurité. Les Etats-Unis et le Canada sont les deux premiers au monde à débuter ces jours-ci la vaccination » de cette classe d’âge.

Pas de date pour les moins de 12 ans

Enfin, pour les moins de 12 ans, ce n’est « pas à l’ordre du jour, parce qu’on n’a pas de donnée d’aucune sorte en terme de sécurité et d’efficacité [des vaccins]. Il y a des essais cliniques qui débutent, mais si jamais il devait y avoir vaccination des enfants, ce n’est probablement pas avant le début de l’année 2022. »

Selon lui, l’intérêt de vacciner les enfants et les ados est double : à la fois pour eux et la collectivité. « Même si les enfants sont beaucoup moins touchés par le Covid, avec très peu de formes graves, il y a quand même une maladie spécifique aux enfants [proche de la maladie de Kawasaki], une inflammation déclenchée par le virus, qui a touché quand même 500 enfants en un an en France », a-t-il rappelé.

Les adultes avant les enfants

« Par ailleurs, les enfants contribuent à la circulation du virus, donc vacciner les enfants, dans le cadre de l’immunité de groupe, serait un facteur favorable, a-t-il jugé. Mais il faut pour ça que tous les adultes se vaccinent, on ne va pas vacciner les enfants à la place des adultes, ça n’aurait aucun sens. »

La vaccination des moins de 18 ans contre le Covid-19 se fera « peut-être », mais « pas tout de suite », avait de son côté déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV.