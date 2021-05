MAUVAIS ELEVE La police risque de faire preuve d’une plus grande fermeté vis-à-vis des personnes qui ne respecteraient pas le couvre-feu

Après les scènes de fête à Rennes bien au delà du couvre-feu imposé, Gérald Darmanin a promis de durcir le ton. — David Vincent/AP/SIPA

Les Rennais désobéissant vont se faire taper sur les doigts. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé jeudi qu’il y aurait des conséquences aux scènes de couvre-feu bravé à Rennes par les habitants mercredi, jour de la réouverture des bars en France. « Pour que ce déconfinement ait lieu, pour que les étapes du déconfinement soient respectées, pour que les Français puissent revivre normalement, il faut que chacun les respecte et donc oui, ça veut dire que les policiers et les gendarmes seront d’une particulière sévérité après 21 heures pour faire respecter les règles que nous avons mises en place », a déclaré le ministre lors d’un déplacement à Nantes.

« Je crois que tous les Français sont très heureux de retrouver la vie d’avant et il est bien normal que nous puissions continuer à retrouver cette vie d’avant (…) et la police nationale, la gendarmerie sont là pour appliquer les règles qui protègent nos concitoyens et que quelques-uns n’empêchent pas la vie d’avant de revenir », a poursuivi Gérald Darmanin, venu à Nantes notamment pour signer un contrat de sécurité intégrée avec la ville.

« Images assez déplorables »

« J’ai donné des consignes ce matin de grande fermeté, suite aux images assez déplorables que nous avons vues hier », a-t-il insisté, ajoutant : « il est normal (…) que nous puissions sanctionner ceux qui ne respectent pas la règle générale ».

Mercredi soir, au premier jour de réouverture des terrasses, plusieurs centaines de fêtards avaient bravé le couvre-feu dans le centre de Rennes, contraignant les pompiers à intervenir pour éteindre un feu de palettes, et la police à faire usage de gaz lacrymogènes en réponse à des tirs de projectiles.