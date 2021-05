Illustration d'un petit-déjeuner en famille. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Tartines de confiture ou bol de céréales sucrées font-ils vraiment un bon petit déjeuner ? Pas vraiment, selon Adelaïde d’Aboville. La diététicienne nutritionniste explique à notre partenaire Brut pourquoi le petit-déjeuner traditionnel français est bien trop riche en sucres et livre ses conseils pour démarrer la journée avec un repas consistant et équilibré, riche en fibres, vitamines et minéraux.