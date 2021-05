PANDEMIE Vous avez plus de 18 ans ? Vous pouvez dès à présent profiter des doses de vaccin anti-Covid disponibles non utilisées

Une injection d'une dose d'un vaccin contre le Covid-19 (illustration). — Gavriil Grigorov/TASS/Sipa USA/S

Avec vingt-quatre heures d’avance, la plateforme Doctolib a ouvert, ce mardi matin, la prise de rendez-vous pour la vaccination contre le coronavirus à tous les plus de 18 ans, sans comorbidités, là où il reste des doses, a annoncé le patron de l’enseigne, Stanislas Niox-Chatea sur RMC.

La semaine dernière, Emmanuel Macron avait annoncé que tous les Français de plus de 18 ans pourraient prendre rendez-vous à partir du mercredi 12 mai, s’il restait des doses disponibles.

Des créneaux non pris

A partir de ce mardi, si vous avez entre 18 et 49 ans et que vous ne présentez pas de comorbidités, vous pourrez quand même prendre rendez-vous pour des créneaux de vaccination non pris la veille pour le lendemain.

« Vous pouvez y aller dès ce matin, avec une journée d’avance sur le calendrier fixé par le président la semaine dernière, grâce à la mobilisation des équipes de Doctolib, qui ont travaillé tout ce week-end pour mettre en place cette fonctionnalité dès aujourd’hui », explique le patron de la plateforme.

Dans le détail, « pas besoin de se connecter le soir où le matin » : « Vous indiquez votre département, vous cliquez sur la catégorie "personne de plus de 18 ans" pour les rendez-vous, vous sélectionnez le créneau resté libre aujourd’hui ou demain et vous validez votre rendez-vous pour ceux disponibles d’ici demain soir. »