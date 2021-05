Jérôme Salomon, directeur général de santé — Jacques Witt/SIPA

Le directeur général adjoint des hôpitaux de Paris (AP-HP) François Crémieux va être nommé directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, troisième centre hospitalier universitaire (CHU) de France, a indiqué l’ancienne maire de Marseille Michèle Rubirola​.

Cette nomination a été « annoncée officiellement ce matin par le Premier ministre », a précisé ce dimanche sur Twitter l’élue écologiste qui préside le Conseil de surveillance de l’AP-HM et défendait la candidature de François Crémieux parmi six postulants.

Levée de boucliers

François Crémieux, dont la nomination sera officialisée en Conseil des ministres, avait également reçu le soutien du président du Conseil régional LR Renaud Muselier et de la présidente LR du département et de la métropole Martine Vassal. Il remplacera l’actuel directeur général de l’AP-HM Jean-Olivier Arnaud qui prend sa retraite.

L’hypothèse d’un parachutage à Marseille de l’actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, mis en cause dans un rapport parlementaire pour ne pas avoir renouvelé les stocks de masques en 2018 et pour avoir modifié a posteriori les conclusions d’un rapport d’experts en faveur d’un stock plus élevé, avait provoqué une levée de boucliers dans la cité phocéenne.

Avec quatre hôpitaux et 3.400 lits, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le troisième CHU de France. C’est aussi le premier employeur de la région, avec plus de 12.000 salariés et près de 2.000 médecins.