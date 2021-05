PANDEMIE Le comité d’experts vaccinaux de l’OMS a recommandé ce vaccin du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm pour les personnes de 18 ans et plus

Le vaccin contre le Covid-19 de Sinopharm. — SOPA Images/SIPA

L’Organisation mondiale de la santé a donné ce vendredi son homologation d’urgence au vaccin anti-Covid-19 du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, fabriqué à Pékin, a annoncé le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse.

Le comité d’experts vaccinaux de l’OMS a recommandé ce vaccin (le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l’agence sanitaire des Nations unies) pour les personnes de 18 ans et plus.

Deux autres vaccins chinois ont demandé l'homologation

Les discussions pour l'homologation d'un second vaccin chinois, le Sinovac, sont en cours. Un deuxième vaccin de Sinopharm, fabriqué à Wuhan (l'épicentre de la pandémie), a également demandé à être homologué par l'OMS.

L'organisation a déjà homologué le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud (l'OMS compte cela pour deux homologations même si le produit est identique Ndlr) et celui de Johnson & Johnson, appelé Janssen. Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies et permettra au système Covax, mis en place par l'OMS avec des partenaires pour distribuer notamment des vaccins contre le Covid dans les nations défavorisées, de pouvoir envisager de disposer de vaccins supplémentaires.