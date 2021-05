Qui peut se faire vacciner quand contre le Covid-19 ? — 20 Minutes

Pas évident de suivre… Le calendrier vaccinal a été à de multiples reprises modifié. Alors que la phase d’ouverture à tous (les Français volontaires) se rapproche, Emmanuel Macron a annoncé des accélérations jeudi 6 mai.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Finalement, les plus de 50 ans volontaires pourront se faire vacciner dès le 10 mai, et non le 15. Par ailleurs, pour les plus jeunes, ils pourront prendre rendez-vous pour le lendemain (uniquement) sur Doctolib ou Vitemadose dès le 12 mai à 16h, si des doses n’ont pas trouvé preneur dans un centre près de chez eux.

Pour y voir plus clair, 20 Minutes a préparé une petite vidéo récap pour savoir si vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous… ou quand ce sera votre tour. Y aura-t-il assez de doses ? La France attend 44 millions de doses des quatre vaccins autorisés en mai. Et 76 millions en juin. La phase de pénurie semble donc derrière nous.