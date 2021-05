Une nouvelle fonctionnalité de l'application ViteMaDose permettra de trouver un créneau de vaccination dans les 24 heures. — Michel Euler/AP/SIPA

A partir du lundi 12 mai, la vaccination sera ouverte à tous sans « sans limite d’âge » lorsqu’il restera des doses disponibles 24h avant, a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron. Un moyen pour le gouvernement d’éviter au maximum de gâcher des doses de vaccins. Afin de favoriser la mise en place de cette nouvelle règle, Guillaume Rozier, a annoncé sur BFMTV vendredi, le lancement de ChronoDose.

L’ingénieur est déjà le créateur des applications Covid Tracker et de ViteMaDose qui permet au plus de 50 ans de voir tous les rendez-vous de vaccination restés libres. ChronoDose est une nouvelle fonctionnalité de ViteMaDose. « A partir de mercredi, l’ensemble des gens ayant plus de 18 ans pourront aller sur ViteMaDose pour un rendez-vous le jour même ou le lendemain », a assuré Guillaume Rozier sur la chaîne d’info en continu.

« 5.000 créneaux de vaccination » non pourvus

« On va avoir le nombre précis du nombre de créneau de vaccination. Parce que les centres de vaccination loupent parfois plusieurs doses par créneau horaire », précise l’ingénieur qui utilise des données officielles pour suivre l’évolution de l’épidémie.

Guillaume Rozier estime qu’il y a « environ 5.000 créneaux de vaccination qui sont non pourvus pour aujourd’hui et pour demain. On peut imaginer que la semaine prochaine ce sera la même chose ».