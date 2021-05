EPIDEMIE Le chef de l'Etat a fait plusieurs annonces, et s'est notamment déclaré favorable à la levée des brevets sur les vaccins

Le vaccin Covid 19 de Janssen. — SYSPEO/SIPA

Aller encore plus vite sur la vaccination. Emmanuel Macron a choisi ce jeudi d’ouvrir encore plus largement l’accès aux vaccins anti-Covid. « À partir de mercredi 12 mai, vous pourrez regarder, la veille, les doses disponibles, quel que soit votre âge. Si des rendez-vous ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d’âge », a expliqué le chef de l’Etat lors d’un déplacement dans un vaccinodrome à Paris.

Autre décision importante : les plus de 50 ans auront accès, sans condition, à la vaccination à partir du 10 mai, soit cinq jours avant la date prévue. La France attend plus de flacons des quatre vaccins autorisés en mai (4,5 millions de doses par semaine) et en juin (6,9 millions hebdomadaires).

Des brevets bientôt levés ?

Enfin, Emmanuel Macron a évolué sur la question des brevets. Tout en soulignant que la priorité à court terme était « le don de doses » et « de produire en partenariat avec les pays les plus pauvres », il s'est dit « tout à fait favorable à ce que la propriété intellectuelle soit levée » sur les vaccins, au lendemain de l'annonce en ce sens par le président américain Joe Biden.