Une injection d'une dose d'un vaccin contre le Covid-19 (illustration). — Gavriil Grigorov/TASS/Sipa USA/S

La France a fait lundi un premier pas important dans sa stratégie de déconfinement. Un pass sanitaire est ainsi entré en vigueur dans le but d’avoir une arme de plus pour lutter contre la propagation du coronavirus. Toutefois comme le note le quotidien Les Echos ce n’est pour l’instant qu’une ébauche « avec un certificat de vaccination en format papier uniquement, et un document qui ne fait pas encore foi dans le reste de l’Europe ».

Depuis lundi, l’Assurance maladie remet en main propre aux personnes se faisant vacciner contre le Covid-19 cette « attestation de vaccination ». Sur ce document officiel sont inscrits deux codes que l’on peut scanner avec un téléphone portable : un Datamatrix et un QR Code. Le premier est un code d’authentification utilisé par l’administration française pour certifier ses documents. Le second permet de conserver son attestation numérisée dans l’application TousAntiCovid.

Une attestation bientôt valable en Europe

L’Assurance maladie explique que ce procédé « permet d’avoir une authentification unique et officielle des certificats de tests et de vaccination, qui sera reconnue par le Gouvernement, les autorités compétentes ». Mais l’organisme pense surtout aux voyages internationaux futurs, car cette authentification sera reconnue « dans un deuxième temps par les pays de l’Union européenne et les pays à l’international lors du passage des frontières ».

Si pour le moment, l’attestation de vaccination est téléchargeable par le professionnel de santé depuis le téléservice Vaccin Covid, la procédure va évoluer à partir de la seconde quinzaine de mai. Les futurs patients, ainsi que ceux vaccinés avant le 3 mai, pourront alors télécharger eux-mêmes leur attestation de vaccination certifiée.

L’Assurance maladie note toutefois qu’en « complément, l’attestation de vaccination restera évidemment disponible pour le patient au format papier lors de la remise directe par le professionnel de santé à l’occasion d’une étape de vaccination ». Pour ceux qui ne désirent pas passer par le numérique, l’organisme pourra en outre adresser l’attestation par voie postale.