Le ministre de la Santé a fait ses calculs concernant le nombre de contamination journalier du coronavirus et ils sont optimistes. « Nous étions à 40.000 cas par jour, nous sommes à 20.000 cas par jour et l’épidémie baisse de 20 à 25 % par semaine, a exposé Olivier Véran lundi dans une interview à Sciences Po TV. Dans 15 jours nous devrions donc être quelque part entre 10.000 et 15.000 cas par jour. »

Une situation qui selon lui permettrait de « reprendre le contrôle sur l’épidémie », mais aussi un retour à la vie (presque) normale. « Ce que nous constatons aussi c’est une diminution du nombre de malades hospitalisés et moins de malades en réanimation. Or on sait que la réanimation d’aujourd’hui correspond à la contamination d’il y a trois semaines. Donc on sait que dans trois semaines, il y aura moins de malades en réanimation et qu’on aura pu reprendre la programmation des soins », a poursuivi le ministre, expliquant que cette configuration entraînerait la « levée des contraintes » qui « pèsent très lourd sur les Français ».

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, estime qu’on aura « entre 10.000 et 15.000 cas par jour » le 19 mai, au moment de l’étape 2 du déconfinement.

Le nombre de malades en réanimation en légère hausse cependant

Dans 15 jours, nous serons le 19 mai, date à laquelle les restrictions sanitaires devraient être assouplies avec un couvre-feu décalé à 21 heures, la réouverture des commerces des musées, cinémas, théâtres, des établissements sportifs ou encore des terrasses.

Lundi, le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui avait lentement diminué plusieurs jours d’affilée, a de nouveau augmenté passant à 5.630, selon les chiffres de Santé publique France. Le total des patients Covid à l’hôpital est également en légère hausse, à 28.950, contre 28.818 la veille. En 24 heures, le nombre de nouveaux cas positifs confirmés est de 3.760, un chiffre toujours plus bas le lundi après le week-end où moins de tests sont réalisés.