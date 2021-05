L'Oktoberfest de Munich, ne pourra pas se tenir en septembre 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. (Illustration) — Matthias Schrader/AP/SIPA

Cette année encore, les Allemands ne pourront pas revêtir leur plus beau short bavarois pour aller entrechoquer leurs pintes mousseuses autour de longues tables bondées de touristes ivres suant des effluves de blondes, de brunes et d’ambrées. Initialement prévue du 18 septembre au 3 octobre à Munich en Allemagne, la Fête de la Bière est annulée pour la seconde année consécutive. Une décision annoncée ce lundi par le dirigeant du Land de Bavière.

La situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus reste trop « incertaine » pour que se tienne à l’automne le « rassemblement le plus global qu’il soit », a déclaré lors d’une conférence de presse le ministre-président bavarois Markus Söder.

Des mesures sanitaires « impossibles à mettre en œuvre »

« Il y a le risque que cela crée des conditions chaotiques car dans les tentes à bière classiques, la distance, le masque et toutes les mesures sont pratiquement impossibles à mettre en œuvre », a justifié le dirigeant conservateur. « Imaginez qu’il y ait une nouvelle vague et qu’elle (la Fête de la Bière) devienne alors un évènement super-contaminateur : la marque serait ternie pour toujours et nous ne voulons pas cela », a ajouté Markus Söder.

Malgré une légère amélioration de la situation sanitaire en Allemagne, bars, restaurants et lieux culturels restent fermés depuis près de six mois. Les rassemblements, même en plein air, restent à ce stade interdits.

Déjà annulée en 1854 à cause du choléra

La Fête de la Bière, ou « Oktoberfest », réunit en temps normal plus de 5 millions de personnes, dont un tiers en provenance de l’étranger, d’Asie en particulier. Elle génère habituellement 1,2 milliard d’euros de retombées économiques. L’annulation en 2020 était la première depuis la Seconde guerre mondiale. En 1854 et 1873, elle n’avait pas eu lieu à cause d’épidémies de choléra.

La production de houblon et de bière est élevée au rang de culte national en Allemagne et notamment en Bavière. En 2018, les Allemands ont bu 102 litres de bière par personne, dépassés en quantité en Europe par les seuls Autrichiens et Tchèques.