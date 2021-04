Une mairie. (Illustration) — GILE MICHEL/SIPA

Deux personnes d’un même service municipal à Aix-en-Provence sont décédées en dix jours.

Après ce cluster, la ville a ouvert une enquête administrative et convoqué deux CHSCT.

Les proches des victimes accusent la mairie de manquement dans le respect du protocole sanitaire.

« Quand on a sept agents qui sont infectés sur douze, oui, j’appelle ça un cluster. » Karim Sebahi ne cache pas son inquiétude. Depuis quelques semaines, les agents de la ville d’ Aix-en-Provence, que ce secrétaire général FO représente au sein de la collectivité, sont en plein désarroi. Au service de l’Etat civil, presque tous les agents ont contracté le coronavirus ​en quelques jours. Pire encore : deux d’entre eux sont décédés les 17 et 27 avril, et une troisième personne serait actuellement dans le coma.

« Les deux personnes décédées étaient des personnes vulnérables, indique Karim Sebahi. Nous sommes en train de vérifier les informations, mais il semblerait qu’il y avait clairement un problème dans l’application du protocole sanitaire, le port du masque et le respect des gestes barrières. La fille de l’une des personnes décédées nous a notamment rapporté que sa mère ne devait pas être au contact du public, rapport de la médecine du travail à l’appui, en raison de son état de santé vulnérable. Or, elle a remplacé un agent absent, dont le poste comportait un contact avec le public. Si cela est vrai, c’est un grave dysfonctionnement. »

« Des regroupements festifs »

L’alerte a en effet été donnée à la presse il y a quelques jours, par les proches des deux agents décédés. Auprès de France 3, les deux familles dénoncent en chœur des manquements de la municipalité d’Aix-en-Provence dans l’application du protocole sanitaire, et envisagent de porter plainte. « Un membre du personnel du même service testé positif au Covid-19 serait venu travailler en toute connaissance de cause "pour continuer à percevoir sa prime de présence" », écrit ainsi France 3, citant la fille d’une des victimes.

« Il y aurait eu également des regroupements festifs sans masque, à l’intérieur du service, précise Kamel Sebahi. Là aussi, nous cherchons à savoir si ces faits sont avérés. » Dans un communiqué de presse envoyé ce mardi dans la soirée, la ville d’Aix-en-Provence indique que la maire de la sous-préfecture des Bouches-du-Rhône a rendu hommage aux deux agents dans un courrier envoyé ce même jour aux membres de l’administration municipale.

Une enquête administrative

« Nous devons faire face à des variants plus contagieux, écrit Maryse Joissains. Nous dénombrons depuis une semaine une trentaine de cas Covid-19 au sein des services, alors que nous n’en dénombrions qu’une quinzaine en moyenne simultanée depuis le début de la crise. »

Une enquête administrative est en cours. Un premier CHSCT extraordinaire s’est réuni le 21 avril, tandis qu’un second se tenait ce mercredi dans l’après-midi, visant à « présenter les mesures envisagées pour renforcer la protection des agents municipaux ». Contactée, la mairie assure que les conclusions de ce CHSCT seront communiquées ce jeudi dans la matinée.