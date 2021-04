Avoir un bébé en temps de pandémie peut être source d'angoisse pour les jeunes parents. — Iuliia Bondarenko / Pixabay

Découvrir son nouveau rôle de mère face à un petit être totalement dépendant de vous, c’est peut-être l’une des expériences les plus fortes qui puisse être vécue. Merveilleuse, mais pas toujours rose. Gérer les pleurs, la fatigue, les suites de l'accouchement, ses angoisses, la descente d’hormones et la période de vulnérabilité du post-partum, ce n’est déjà pas simple. Ajoutez-y une pandémie d’un virus encore inconnu il y a dix-huit mois, trois confinements, un couvre-feu, la peur de la maladie et un éventail de restrictions sanitaires, et là, les montagnes russes émotionnelles grimpent encore d’un cran.

Comment dompter ses angoisses, rompre la solitude et le sentiment d’isolement fréquemment éprouvé par les jeunes mamans quand on ne peut recevoir l’aide d’une mère ou d’une sœur si elle vit à plus de 10 kilomètres de chez soi ? Que l’on a peur de faire entrer le virus à la maison, qui doit rester un environnement sain et sûr pour son bébé ? Comment conjuguer envie et besoin de voir du monde, d’être aidée et entourée, quand on doit se soumettre aux restrictions sanitaires ?

Est-ce votre cas ? Vous êtes devenue maman pendant la pandémie ? Après la naissance, avez-vous eu des craintes ou des difficultés particulières avec votre bébé liées à la crise sanitaire ? Les mesures restrictives et les gestes barrières ont-ils renforcé votre sentiment d’isolement ? Ou en avez-vous au contraire profité pour vous recentrer sur votre cocon et votre nouveau rôle de parents avec votre partenaire, en évitant les visites de proches qu’on n’a pas toujours envie de recevoir ? S’agit-il de votre premier enfant ou en avez-vous d’autres (à gérer) ? Avez-vous pu, malgré la pandémie, compter sur l’aide de vos proches, quitte à braver quelques restrictions ? Votre sage-femme a-t-elle joué un rôle encore plus important après la naissance de votre enfant ? Avez-vous consulté une spécialiste de la périnatalité ou de l’allaitement pour répondre à vos questions que vous n’auriez pas consultée sans ce contexte particulier ? Racontez-nous.