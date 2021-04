SANTE Le nombre de nouveaux cas et de malades se stabilise à un niveau élevé mais le virus circule moins, selon Jean Castex

Un patient Covid-19 dans un service de réanimation (illustration). — P.Lopez / AFP

Près de 6.000 personnes en réanimation, un taux de positivité à quasi 10 %… « Le pic de la troisième vague semble derrière nous, mais nous devons rester vigilants », a insisté Jean Castex jeudi soir en dévoilant les premières étapes du déconfinement tout en maintenant le couvre-feu.

Jeudi, on comptait ainsi 5.981 patients dans les services de « soins critiques » (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.959 mercredi : soit 22 cas supplémentaires. En 24 heures, 478 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 476 malades la veille, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation, très scruté, tourne autour de ce seuil des 5.900/6.000, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000).

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est de 30.634 patients recensés jeudi contre 30.954 mercredi, soit 320 cas de moins. Au total, 1.878 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, contre 2.095 la veille, selon l’agence sanitaire.

Un quart des adultes ont reçu une première injection

Sur le plan des contaminations, 34.318 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 34.968 la veille. Le taux de positivité – pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées – reste inchangé à 9,9 % (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3).

Concernant les décès, 285 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 102.193 depuis le début de l’épidémie (dont 76.009 à l’hôpital). Côté vaccination, 13.526.306 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.200.790 les deux doses, selon la Direction générale de la santé.