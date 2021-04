17h40 : Sur quels sujets s’exprimeront Olivier Veran et Jean-Michel Blanquer ?

Après avoir reçu cette après-midi les organisations syndicales d’enseignants, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer doit annoncer des mesures claires avant la reprise des cours lundi qui aura lieu en présentiel en primaire et à distance pour une semaine de plus dans les collèges et lycées.

Le ministre de la Santé Olivier Véran devrait quant à lui dresser le bilan de la campagne de vaccination en France et en fixer les objectifs futurs.