Un lit de réanimation, ici à l'hôpital de Bobigny. — Eric Dessons/JDD/SIPA

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé au-dessus de 5.900, après plusieurs jours sous cette barre, selon les chiffres publiés ce lundi par Santé publique France.

Au total, on comptait 5.970 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.893 la veille. En 24 heures, 502 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 233 patients la veille.

499 morts en 24 heures

Samedi, le nombre de malades en réa était repassé sous la barre des 5.900, franchie en début de semaine. Des seuils toutefois encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000).

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est aussi en hausse, avec 31.214 patients, contre 30.789 la veille. Au total, 2.066 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Concernant les décès, 449 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures.