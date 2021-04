Illustration d'une vaccination contre le Covid-19. — Guillaume Souvant

Ils deviennent prioritaires dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Des « créneaux » seront « dédiés » dès ce week-end pour inoculer les enseignants, policiers et gendarmes de plus de 55 ans, ainsi que plusieurs autres professions particulièrement exposées, a annoncé ce jeudi Jean Castex lors d’un déplacement dans un centre de vaccination à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines.

Cette mesure concernera donc les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap), soit en tout environ 400.000 personnes, a précisé le chef du gouvernement. Plusieurs centres du territoire national seront concernés par cette initiative, qui sera « proposée a minima pour les deux prochaines semaines », annonce Jean Castex. Ils pourront recevoir des injections d’AstraZeneca, de Pfizer ou de Moderna.

Un message du ministère

Les personnes concernées vont recevoir un message de leur ministère, avec la liste des centres où ils peuvent se rendre. Ils pourront ensuite aller sur place lors des créneaux annoncés pour se faire vacciner, avec un justificatif : carte professionnelle, déclaration sur l’honneur, bulletin de salaire… En parallèle, le ministère du Travail va réfléchir dans les prochains jours à inclure ou non d’autres professions dans ce dispositif de vaccination accélérée.

Depuis lundi, la vaccination est élargie à toutes les personnes de plus de 55 ans, qui peuvent prendre rendez-vous chez leur médecin ou en pharmacie pour une piqûre d’AstraZeneca ou de Johnson & Johnson, dont la France doit recevoir une première livraison de 200.000 doses cette semaine. Jean Castex a d’ailleurs profité de sa prise de parole pour indiquer que la barre des 12 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin serait franchie ce jeudi,