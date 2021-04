Illustration d'un enfant demandant les bras. — Pixabay

Il refuse de sortir, elle s’enferme dans la lecture, il ne dort plus, elle demande quand elle pourra voir ses grands-parents… La crise sanitaire, synonyme de restrictions, d’angoisses, parfois même de deuils, est difficile pour chacun, mais affecte aussi les plus jeunes. Qui n’ont pas toujours les moyens d’exprimer leur malaise.

Depuis des mois, les études montrent que la santé mentale des Français se dégrade. Et psychiatres et psychologues alertent sur les multiples difficultés rencontrées par certains enfants. Quant aux parents, beaucoup se retrouvent démunis et inquiets face aux changements de comportements soudains, à la perte du sommeil, d’appétit ou même la dépression de leurs marmots. Quatre parents sur dix ont déclaré avoir observé des signes de détresse chez leur enfant lors du premier confinement, en raison notamment de la contrainte d’enfermement et de l’absence de relations sociales liée à la fermeture des écoles.

Un forfait psy de dix séances

Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un forfait de 10 séances remboursées à 100 % chez un psychologue pour les enfants et adolescents dont la santé psychique est affectée par la crise du Covid-19.

