Un vaccin du Covid-19 (illustration) — SYSPEO/SIPA

Un nouveau centre de vaccination du Covid-19 ouvre jeudi, à Montpellier (Hérault) : il investira la salle des rencontres, à l’hôtel de ville, a annoncé ce lundi matin le maire, Michaël Delafosse (PS), en ouverture du conseil municipal.

L’élu précise que 1.000 doses de vaccin seront disponibles « dès les premiers jours », avant une « montée en puissance ». Les réservations seront possibles dès « demain ou après-demain », a-t-il complété.

D’autres centres de vaccination à Montpellier

Dans la métropole de Montpellier, on vaccine aussi à la clinique du Parc (Castelnau-le-Lez), au centre de vaccination (place Paul-Bec), au centre Buisson-Bertrand, à la clinique du Millénaire, et à la Maison médicale de garde. Tout près de la capitale héraultaise, on vaccine au Centre culturel de la Grande-Motte, au CHU de Lunel, à la clinique du Pic Saint-Loup (Saint-Clément-de-Rivière), au centre de vaccination de Saint-Martin-de-Londres et au centre des sapeurs-pompiers de Vailhauquès.

Il n’y a finalement pas de vaccinodrome, au Parc des Expositions, à Pérols, comme il en avait été question. En revanche, mardi, ouvre à la clinique Saint-Jean, à Saint-Jean-de-Védas, le premier « vacci-drive » de France.