EPIDEMIE Le ministre a demandé aux scientifiques de voir si on pouvait vacciner une même personne avec des doses de Pfizer ou Moderna sans problème

Bourgoin jallieu Nord Isere le 06/04/2021 : Un grand centre de vaccination Covid 19 s installe a la salle polyvalente de Bourgoin jallieu. — Mourad ALLILI/SIPA

Est-ce que cela permettrait d’aller plus vite ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué vendredi à Grenoble la possibilité de rendre « interchangeables » les vaccins à ARN messager pour « simplifier » la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Vendredi matin, la Haute autorité de santé (HAS) a confirmé que les moins de 55 ans vaccinés contre le Covid-19 avec une première dose d 'AstraZeneca auront leur deuxième avec Pfizer ou Moderna.

Cela « simplifierait » l’organisation de la vaccination.

Souhaitant visiblement aller plus loin, Olivier Véran a indiqué avoir « saisi les scientifiques » de la question de l’interchangeabilité des vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna. « On va voir, les scientifiques commencent à nous dire qu’ils sont interchangeables », a-t-il déclaré en échangeant avec des professionnels de santé lors d’une visite dans un grand centre de vaccination ouvert vendredi matin à Grenoble.

« Ils sont en train de nous dire que si l’on fait l’un ou l’autre en première ou deuxième injection, c’est la même mécanique », a poursuivi le ministre, arguant que cela « simplifierait » l’organisation de la vaccination. « J’attends une réponse prochaine des autorités sanitaires » pour valider cela, « si ça ne présente pas de risques et que c’est l’efficacité qui est au rendez-vous ».

L’Organisation mondiale de la Santé, de son côté, a assuré vendredi qu’elle ne disposait pas de « données adéquates » sur l’interchangeabilité des vaccins et que ses experts ne la recommandaient donc pas « à ce stade ». « Vous savez, il y a des fois où l’on suit l’OMS et où l’on nous reproche de la suivre, des fois où l’on ne la suit pas tout à fait et où l’on nous reproche de ne pas la suivre tout à fait… », a éludé Olivier Véran.

« Des signes d’accalmie à un niveau élevé » de l’épidémie

En visite aux côtés du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, l’ancien député de l’Isère a par ailleurs indiqué que « la mortalité liée au Covid recule dans notre pays du fait de cette stratégie de vaccination ».

« La pression hospitalière continue de monter et la pression des réanimations continuera encore à monter pendant au moins 15 jours, ça nous le savons », a ajouté le ministre, reconnaissant néanmoins « des signes d’accalmie à un niveau élevé » de l’épidémie. Le centre de vaccination ouvert vendredi au centre de congrès Alpexpo, au sud de Grenoble, le plus important de ceux ouverts par la Région, permet la vaccination de 1.000 personnes par jour.