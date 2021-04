Coronavirus: Le Stade de France se transforme en centre de vaccination XXL — 20 Minutes

Devant le Stade de France à Saint-Denis, l’habituel cortège de supporters arborant maillot et banderole a disparu… ou a plutôt été remplacé. On ne fait désormais plus la queue pour assister à un match de football ou de rugby, mais pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Objectif 10.000 vaccinés par semaine

Depuis le 6 avril, un vaccinodrome a ouvert dans l’enceinte sportive, et nous vous emmenons le visiter dans la vidéo en tête de cet article. Objectif : vacciner 10.000 personnes par semaine. Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site de Santé.fr ou sur Doctolib. Il est également possible d’appeler directement le centre de vaccination au 0143937877. La moitié des créneaux est réservée aux habitants de Seine-Saint-Denis, l’autre moitié est ouverte à tous.

Les vaccins contre le coronavirus disponibles dans ce centre sont le Pfizer et le Moderna, qui n’a pas vraiment les faveurs des candidats au vaccin, comme nous l’a expliqué Manon Daubas, responsable de la vaccination au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.