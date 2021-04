A Toulouse, au sein de la nouvelle maison du don de l'Etablissement français du sang. — B. Colin / 20 Minutes

Les lycées fermés et les locaux des entreprises désertés en raison du confinement ont un impact non négligeable sur les réserves en produits sanguins de l’Etablissement français du sang d’ Occitanie. Avec le retour du confinement, les annulations de collectes de sang se multiplient ces derniers jours.

De fait, le stock de poches de sang en Occitanie est passé en dessous de la barre des dix jours, alors que pour répondre aux besoins des patients, il faut avoir au minimum 14 jours de stock devant soi.

Sans que cela soit la pénurie, le week-end pascal, avec un jour férie en plus, a amputé au niveau national le stock de 10.000 dons. Pour inverser la tendance, l’Établissement français du sang a décidé de lancer un appel aux citoyens pour qu’ils se mobilisent et se rendent dans les lieux de collecte. A Toulouse, le site du CHU de Purpan est ouvert, tout comme la maison du don, rue Lapeyrouse en centre-ville.

Pour s’y rendre, même s’ils se trouvent à plus de 10 km de son domicile, c’est possible en cochant sur l’attestation « aide aux personnes vulnérables ». Dans l’agglomération, une collecte est aussi organisée jeudi et vendredi à l’Odyssée, à Balma, de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.