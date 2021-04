Illustration à Lyon, début avril 2021 lors de la vaccination contre le Covid-19. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP) — AFP

Une opération d’ampleur symbolisant la volonté des autorités locales de faire décoller la campagne de vaccination. Alors que la troisième vague de coronavirus déferle dans le Rhône, environ 10.000 personnes auront été vaccinées ce lundi soir au sein du Groupama Stadium de Décines, vers Lyon, mis à disposition par le président de l’OL Jean-Michel Aulas. Soit plus que l’objectif initial, fixé à 9.000 vaccinations au cours de ce week-end pascal.

« La vaccination pendant les 3 jours du week-end de Pâques est un véritable succès. Ce soir 10.000 personnes auront été vaccinées par les sapeurs-pompiers au parc OL pendant ce week-end », s’est félicité ce 5 avril sur son compte Twitter le patron des pompiers du Rhône, le contrôleur général Serge Delaigue. Depuis samedi matin, 300 pompiers, infirmiers et médecins mais également 70 salariés de l’OL et de ses entreprises partenaires se sont mobilisés pour organiser cette vaccination d’ampleur, rendue possible notamment grâce à la livraison de stocks de vaccins Moderna.

Seconde session mi avril

Pour recevoir une injection, les personnes éligibles à la vaccination devaient s’inscrire au préalable. Ils recevront la seconde dose au Groupama Stadium toujours les 2, 3 et 4 mai. Pour ceux qui n’ont pas pu obtenir de créneau pour ce week-end via Doctolib, sachez qu’une seconde opération de vaccination est organisée dans l’antre de l’OL les 17 et 18 avril. « On essaye de s’investir à fond car la situation est grave sur le plan sanitaire, économique, psychologique. La meilleure protection est la vaccination. On a proposé, en contact avec l’ARS, notre assistance », avait indiqué fin mars Jean-Michel Aulas.