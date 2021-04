Une boite du vaccin Moderna. (illustration) — Ted S. Warren/AP/SIPA

S’assurer que toutes les doses de vaccins disponibles sont administrées sans en perdre une seule goutte. C’est l’objectif de la nouvelle application Covidliste lancée fin mars avec le slogan #AucuneDosePerdue. Le principe : mettre en relation des centres de vaccination avec des candidats à la vaccination – parfois encore non éligibles – afin de ne pas perdre de précieuses doses de sérum qui doivent être consommées rapidement.

« Certains vaccins (comme Pfizer/BioNTech) administrés dans des centres de vaccination nécessitent de respecter une chaîne logistique complexe. Lorsqu’un patient rate un rendez-vous, le flacon déjà ouvert doit être consommé rapidement. Covidliste permet de faciliter l’accès à une liste de volontaires pour les centres de vaccination », expliquent les initiateurs du projet sur leur site Internet.

« Des problèmes d’offre et de demande »

« C’est typiquement des problèmes d’offre et de demande qui ne se rencontrent pas, ce qui était mon métier pendant plusieurs années dans la Silicon Valley. Je me suis dit qu’il y avait peut-être un outil à créer pour rendre tout ça plus fluide et efficace », résumait dimanche sur France Inter l’un des concepteurs Martin Daniel.

Avec un autre data scientist Mathieu Ripert et le Dr Antoine Roux de l’hôpital Foch (Suresnes) ils ont donc lancé ce projet qui s’est mué, en quelques jours, en un formidable travail collaboratif : « En l’espace de quelques heures, on a eu une centaine de bénévoles qui se sont manifestés. On a des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs que vous pouvez recruter, on a des juristes, des gens qui font de la communication… En fait, vous associez très rapidement des compétences et la magie prend », complétait Martin Daniel sur France Inter.

Pour candidater, quelques clics suffisent : « Entrez vos informations et validez votre inscription. Lorsqu’une dose est disponible, un lien vous est envoyé. À la confirmation, vous êtes mis en relation avec un centre de vaccination. Attention : si vous ne validez pas rapidement votre demande, cette dose sera attribuée à un prochain volontaire », explique le site Internet. Ce lundi, en début d’après-midi plus de 192.467 volontaires étaient déjà inscrits et, ce samedi, les onze premiers ont pu se faire vacciner dans un centre de vaccination du 20e arrondissement de Paris.

La volonté, désormais, d'« officialiser » le dispositif

Après les centres de vaccination, les créateurs espèrent impliquer médecins et pharmaciens mais aussi les autorités pour « officialiser » le dispositif : « quand ça marche pour quelques doses ça peut marcher pour des centaines de milliers de personnes très rapidement », résume le cofondateur.

Le site assure respecter la réglementation RGPD : dans un thread détaillé sur Twitter, l’application précise bien que vous pouvez « à tout moment supprimer vos données en cliquant sur « supprimer mon compte », que le site utilise « un chiffrage SSL pour sécuriser la communication de vos données » et rappelle qu’il ne collecte « aucune donnée médicale ».