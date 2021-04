Une personne se faisant vacciner contre le Covid-19 en France le 28 mars 2021. — FRANCOIS GREUEZ/SIPA

L’OMS n’est pas du tout satisfaite de la manière dont l’Europe gère la pandémie de coronavirus. Elle a même tenu à le faire vertement savoir ce jeudi. L' Organisation mondiale de la santé a ainsi critiqué la lenteur « inacceptable » de la vaccination contre le Covid-19 sur le continent.

Dans son communiqué, l’OMS ne cesse de rappeler l’importance de la vaccination. Au niveau européen, les nouveaux cas augmentent dans tous les groupes d’âge, sauf chez les personnes de 80 ans et plus. « Ce n’est que dans cette population la plus vulnérable que nous avons constaté une baisse régulière des cas et une diminution de la proportion de décès par le Covid-19 depuis le début de 2021, reflétant les premiers signes de l’impact de la vaccination ».

Une accélération des cas depuis cinq semaines

Ainsi, selon le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, «les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie. Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont également très efficaces pour prévenir les infections ». Mais à ce jour, selon les données de l’Organisation, seulement 10 % de la population européenne a reçu une dose de vaccin et 4 % ont achevé une série complète.

« Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandémie », déplore donc la branche européenne de l’organisation onusienne. Elle souligne également que le nombre de nouveaux cas en Europe a fortement progressé ces cinq dernières semaines. Ainsi, l’Europe est confrontée à la situation épidémique « la plus inquiétante » depuis « des mois ». Le tir doit donc être rectifié.