7h30 : Le confinement prend fin en Nouvelle-Calédonie

Les autorités de Nouvelle-Calédonie ont annoncé jeudi la fin des mesures de confinement en place depuis le 9 mars, compte tenu du risque « désormais très faible » de circulation du virus du Covid-19. « Au moment où je vous parle, le risque que le virus circule au sein de la population calédonienne est désormais très faible », a déclaré Thierry Santa, président du gouvernement lors d’une conférence de presse.

« Nous avons décidé de la reprise la plus large possible des activités (…). Dès demain, vous pourrez librement profiter de la vie en extérieur, toutes les activités pourront reprendre, à la seule condition de respecter les gestes barrière et les recommandations » des autorités sanitaires, a-t-il également annoncé. Un confinement strict avec fermeture des écoles avait été décrété le 9 mars pour deux semaines puis prolongé à deux reprises après la détection de cas hors quatorzaine pour la première fois depuis un an.