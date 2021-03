Coronavirus: Un recombinant, c'est quoi? — 20 Minutes

C’est la dernière surprise en date du SARS-CoV-2… Après la découverte de variants – anglais, brésilien, sud-africain, écossais, breton ou encore belge – voici les recombinants.

Le consortium COG-UK, qui est basé au Royaume-Uni et est chargé de séquencer et analyser les génomes, a annoncé le 17 mars dernier avoir observé une quinzaine de ces recombinants. On vous explique dans la vidéo en tête d'article en quoi consiste cette mutation - qui est en fait un mélange de deux variants - qui inquiète peu les scientifiques. Pour le moment.