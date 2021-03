Une personne travaillant sur un ordinateur. — Pixabay

C’est un aspect que l’on aborde peu, sur un sujet déjà tabou. Sur 1.000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque jour, en France, 400 concerneraient des personnes en activité professionnelle. Près de 30 % d’entre elles perdraient ou quitteraient leur emploi et seulement une personne sur trois, au chômage au moment du diagnostic, retrouverait un poste.

Une situation difficile à laquelle souhaite s’attaquer la charte «Cancer et emploi» de l’Institut national du cancer, signée depuis quelques jours par le CHU d’Angers, le CHU de Nantes, l’Institut de cancérologie de l’Ouest et plusieurs grosses entreprises de la région. Le texte, qui repose sur 11 engagements, insiste sur l’encadrement individuel à apporter au patient mais aussi à son employeur, afin de faciliter le retour à l’emploi du salarié, malgré de potentielles séquelles et après parfois une longue absence.

