SANTE Des chercheurs d'Amiens planchent depuis un an sur un traitement à base d'interférons, une protéine qui semble faire ses preuves pour lutter contre le Covid-19

Une fabrique d'interférons, en Chine. — Wu Jiajunap / SIPA

Voilà un an qu’une équipe de chercheurs d’Amiens, dans la Somme, planche sur l’efficacité de l’inhalation des interférons pour lutter contre le Covid-19.

La phase 2 d’un essai clinique, reconnu priorité nationale, doit se terminer en juin.

Une étude chinoise, au début de la pandémie, a pu faire croire à l’efficacité de l’hydroxychloroquine, alors qu’il s’agissait peut-être du bénéfice des interférons.

La recherche a été reconnue prioritaire par les autorités. A tel point que le Premier ministre, Jean Castex, a évoqué, le 25 février, les espoirs de ce traitement lors d’une de ses allocutions du jeudi. Voilà un an qu’une équipe de cliniciens et d’épidémiologistes d’Amiens, dans la Somme, planche sur l’efficacité des interférons (une protéine) pour lutter contre le Covid-19.

Les chercheurs espèrent boucler, en juin, la phase 2 de leur essai clinique baptisé Cov-NI. Et les premiers résultats semblent prometteurs. Ils permettent aussi de comprendre pourquoi l’hydroxychloroquine a pu être perçu, au début de la pandémie, comme un remède miracle.

Recherches chinoises

« Ce sont les travaux du professeur Didier Raoult qui nous ont mis involontairement sur la piste, en février 2020 », raconte à 20 Minutes, Michel Brazier, pharmacien clinicien au centre hospitalier (CHU) d’Amiens. Peu convaincue par les résultats du chercheur marseillais, l’équipe picarde s’est plongée dans une publication chinoise qui avait, avant lui, évalué les effets de l’hydroxychloroquine.

Un détail retient l’attention des scientifiques. « Tous les patients avaient reçu des doses d’interférons inhalés, une pratique courante en Chine pour traiter les infections respiratoires, mais totalement délaissée en France. Et si les effets bénéfiques constatés sur les patients étaient dus à l’inhalation d’interférons plutôt qu’à l’hydroxychloroquine ? », s’interroge Michel Brazier.

Alors ce dernier, en compagnie de son collègue pharmacien clinicien, Aurélien Mary, décide de s’engager auprès de deux infectiologues du CHU d’Amiens, Jean-Philippe Lanoix et Jean-Luc Schmit, pour conduire des recherches sur ces fameux interférons. « En avril, des réanimateurs ont accepté d’utiliser cette méthode d’inhalation sur quatre patients touchés par le coronavirus et qui se trouvaient dans une impasse thérapeutique. Les malades s’en sont sortis », explique Michel Brazier.

Un essai sur 146 patients

Et si la piste était vraiment la bonne ? Des expériences sur un poumon artificiel sont encourageantes. Un essai clinique plus large devient nécessaire pour valider l’hypothèse.

Essai qui ne pourra commencer qu’à l’automne, avec le rebond de l’épidémie. « Il n’y avait plus assez de patients dans les hôpitaux à partir de mai », indique le chercheur amiénois. Une première fois refusée en avril, une aide du conseil régional des Hauts-de-France est cette fois accordée, en octobre.

L’étude peut prendre forme. Elle porte sur 146 patients dans toute la région. Après les hôpitaux d’Abbeville, Saint-Quentin ou Valenciennes, celui de Compiègne, cette semaine, puis de Tourcoing et de Montreuil-sur-Mer, les prochaines semaines, vont y participer. « Nous travaillons avec les laboratoires Novartis qui fournit les interférons. Pendant une dizaine de minutes, les patients en phase virale initiale inhalent ces protéines synthétisées grâce à un masque sur le nez et la bouche », résume Michel Brazier.

Une étude similaire en Angleterre

Parallèlement à la recherche dirigée à l’hôpital d’Amiens, un essai sur des patients en ambulatoire est réalisé à Bordeaux. « On espère avoir une réponse fiable, courant du mois de juin », glisse-t-il.

Mais l’étude ne serait pas terminée pour autant. Une 3e phase serait alors nécessaire pour valider définitivement le protocole. A moins qu’une étude similaire sur les interférons, menée par le laboratoire anglais Synairgen et l’université de Southampton, ne boucle plus rapidement ses travaux que les Français, permettant une mise sur le marché plus rapide du traitement.

« Les résultats de leur phase 2 ont déjà été publiés en décembre. Les essais sur cent patients sont encourageants, mais, hélas, pas encore suffisants pour tirer des conclusions définitives », note le chercheur français. Une diminution de la ventilation et de la réanimation a été constatée sur les personnes testées. Aucune n’est décédée, contre trois qui avaient reçu un placebo.