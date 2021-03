La 22e édition du Sidaction, une opération de levée de fonds pour la recherche et la prévention contre le sida, a démarré vendredi alors qu'un sondage montre une méconnaissance grandissante de cette maladie chez les jeunes — FLORIAN SCHUH DPA

La crise du Covid-19 ne doit pas éclipser les autres combats sanitaires. C’est le message adressé ce samedi par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, à l’occasion du traditionnel Sidaction, qui se tient jusqu’à dimanche. Le président appelle à la mobilisation pour « reprendre du terrain » face au VIH.

« Depuis un an, le Covid-19 contraint nos vies, circonscrit nos déplacements, restreint nos relations humaines. Comme si cela ne suffisait pas, elle éclipse d’autres urgences sanitaires. En écrasant l’actualité, elle relègue d’autres pathologies dans l’ombre et le silence », écrit-il, déplorant « une chute alarmante des dépistages du VIH ».

Les tests en baisse

Par ces mots, le chef de l’Etat rejoint les préoccupations des responsables du Sidaction. « Le principal impact est sur le retard pris dans l’accès au dépistage. En France, en octobre, on avait 650.000 tests en moins que ce qui était prévu à ce stade, et certains pays ont eu jusqu’à 50 % de dépistages en moins », a ainsi déploré la directrice générale du mouvement, Florence Thune.

« Nous avons besoin de votre élan, de votre aide pour financer la recherche, les programmes de prévention et d’accompagnement des malades », insiste le locataire de l’Elysée, ajoutant que la France est « le deuxième contributeur au Fonds mondial contre le Sida, la tuberculose et le paludisme ».

Line Renaud à l’honneur

L’an dernier, le week-end de collecte avait été annulé à cause du confinement. Mais cette année, il a bel et bien été lancé jeudi soir, avec la diffusion d’un clip sur les 31 médias partenaires, qui relaient des appels aux dons. Ils peuvent être faits par téléphone (110, appel gratuit) ou internet (www.sidaction.org​). En complément, la soirée Merci Line sera diffusée samedi soir sur France 2 en hommage à Line Renaud, l’inamovible vice-présidente de Sidaction.

Selon le dernier rapport de l’Onusida, 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH et plus de 12 millions de personnes attendent un traitement, qui sauve aujourd’hui la vie. En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690.000 personnes sont mortes de maladies liées au sida.