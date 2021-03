Emmanuel Macron maintient qu'il ne fallait pas confiner à la fin janvier — Michel Euler/AP/SIPA

Interrogé ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé que la décision de ne pas reconfiner la France à la fin janvier était la bonne.

Selon lui, une flambée épidémique était prévue en février par les modèles et n’a pas eu lieu, ce qui lui donnerait raison.

« 20 Minutes » s’est demandé si c’était vraiment le cas.

Ce jeudi, le président Emmanuel Macron s’est exprimé après le Conseil européen sur un éventuel confinement en France dès le 29 janvier, comme le demandaient de nombreux scientifiques. Pour lui, la réponse est claire : « Nous avons eu raison de ne pas confiner la France, parce qu’il n’y a pas eu l’explosion prévue par tous les modèles en février. » Le chef de l’Etat a enfoncé le clou en garantissant qu’il n’avait « aucun mea culpa à faire » sur le sujet.

Le président a-t-il vraiment eu raison de ne pas reconfiner dès janvier ? 20 Minutes fait le point.

Quelle était la situation fin janvier ?

Le 29 janvier, un test positif sur dix était dû au variant anglais, selon des estimations données par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, soit trois fois plus que durant la première semaine de janvier. Trois milles personnes se trouvaient en réanimation le 29 janvier et 27.000 étaient hospitalisées. Sur les sept derniers jours, la France recensait 20.300 cas en moyenne par jour.

Le 29 janvier au soir, Jean Castex annonçait que la France n’allait pas se reconfiner, mais prendrait quelques mesures supplémentaires (fermeture des frontières et des grands magasins non alimentaires notamment). Au 19 mars, le variant anglais représentait 67 % des cas testés. Ce vendredi, 4.700 personnes se trouvent en réanimation, et 27.500 sont hospitalisées. La France compte 34.600 cas en moyenne par jour sur la semaine écoulée.

Que disaient les modèles ?

Selon Emmanuel Macron, la France a bien fait de ne pas reconfiner car l’explosion des cas prévue par les modèles épidémiologiques en février n’a pas eu lieu. Mais beaucoup lui reprochent une vision tronquée. Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste, a tweeté ce jeudi soir : « Les modèles n’ont jamais évoqué de flambée du coronavirus en février, mais que sans coup de frein le variant anglais y deviendrait majoritaire et que ce serait l’explosion début avril. Nous y sommes », avec une photo des projections de l’épidémie envoyée par… Jean Castex le 28 janvier, montrant une hausse en mars.

Non M le pdt, les modèles n’ont jamais évoqué de flambée de la #COVID19 en février, mais que sans coup de frein le variant anglais y deviendrait majoritaire et que ce serait l’explosion début avril. Nous y sommes. #macron22h30 https://t.co/HnUKq3rJfO — Olivier Faure (@faureolivier) March 25, 2021

Ce même 28 janvier, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, déclarait à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) : « L’arrivée du variant anglais pourrait conduire à la mi-mars à des conséquences importantes en termes d’hospitalisations et d’entrées en réanimation. » Dans une note d’éclairage du 29 février, le Conseil scientifique évoquait lui aussi un confinement strict qui « montre une capacité de ralentir la croissance de la prévalence du VOC [variant britannique] dans le pays. »

Pascal Crépey, épidémiologiste à l’École des hautes études de santé publique, atteste : « Les modèles prévoyaient une montée en puissance du variant anglais, qui deviendrait majoritaire pendant ce mois. Ce variant étant plus contagieux, et on le sait désormais plus dangereux également, l’explosion était attendue pour mars et avril. Il s’agissait d’un confinement préventif. »

Néanmoins, ce même rapport prévoyait, sans ce confinement préventif, 30.000 hospitalisations par semaine dès les semaines 7 et 8, donc à partir de la seconde moité de février. Un chiffre que ne connaît heureusement pas la France même au début de cette troisième vague, fin mars (12.000 hospitalisations sur les sept derniers jours). Tout comme lorsque le second confinement avait été décidé fin octobre, les projections indiquaient que la France connaîtrait un pic de 9.000 réanimations au minimum, chiffre jamais atteint (4.900 au pic).

Une vague beaucoup plus violente avait bel et bien été anticipée, et n’a pas eu lieu. On ne peut pas en dire autant de la montée des variants. Le 28 février, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon indiquait que « le variant anglais représente 53 % des cas positifs et est officiellement devenu majoritaire en France ». Or, « cette montée en puissance était renseignée chaque semaine », déplore Pascal Crépey. La relative stabilité – voire la légère baisse – des cas étaient due à la baisse de la circulation de la source historique du virus, qui compensait la hausse du variant britannique.

Février était également vu comme une aubaine, en raison des deux semaines de vacances scolaires situées dans le mois (à différentes périodes selon la zone). L’école est de plus en plus soupçonnée d’être l’une des plus grosses sources de diffusion du virus. « L’idée étant de rallonger les vacances scolaires pour tous, afin d’avoir quatre semaines sans école dans tout le pays », explique Pascal Crépey.

A la décharge du gouvernement, l’épidémiologiste note toutefois qu'« on ne sait pas comment des mesures préventives auraient été acceptées par la population. Et des mesures non suivies se montrent évidemment inefficaces. »

La France aurait-elle connu une hausse en mars quoi qu’il arrive ?

L’un des arguments du gouvernement pour justifier cette non-prise de mesure plus tôt est que les pays ayant agi fermement très tôt, comme l’Allemagne, connaissent eux aussi une flambée épidémique actuellement. A travers le discours de l’exécutif, l’idée est donc que quitte à devoir resserrer la vis en mars, autant ne pas l’avoir fait dès janvier et avoir « gagné » deux mois de moindre restriction. Après un « confinement » tel que celui que nous connaissons actuellement dans seize départements qui a réellement débuté le 15 décembre, l’Allemagne connaît une hausse de l’épidémie depuis quelques jours, avec des chiffres jamais atteints depuis janvier.

Dans sa note d’éclairage sur les variants du 29 janvier, le Conseil scientifique indiquait également que « la sortie du confinement [éventuel de février] avec le taux de croissance épidémique et le niveau de télétravail enregistré en janvier est attendue entraîner une résurgence rapide des cas de mi-mars à avril ».

Une fois encore, Pascal Crépey nuance : « Oui l’Allemagne connaît une flambée épidémique, mais son incidence est de 103 cas pour 100.000 habitants, contre 325 en France ce lundi. Plus une hausse se fait à partir d’un plateau haut, plus il y a de morts, d’hospitalisations, et plus la situation devient ingérable et incontrôlable. Une hausse inévitable en mars était un argument de plus – et non de moins – pour prendre plus de mesures en février. »

Sans compter le nombre de morts qui aurait pu être évité pendant tout le mois de février si des mesures avaient été prises. « Il n’y a besoin d’aucun modèle pour ça, un plateau haut est forcément lourd de conséquences », note l’épidémiologiste. Entre le 29 janvier et ce vendredi, 17.758 personnes sont mortes du coronavirus en France.