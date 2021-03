Pour ne pas gâcher de doses de vaccin, certaines personnes pas encore éligibles à la vaccination anti-Covid ont déjà reçu leur première injection. — SYSPEO/SIPA

Vacciner le plus possible, et en priorité les plus vulnérables face au coronavirus. Telle est la stratégie vaccinale du gouvernement, qui, faute de doses en nombre suffisant pour vacciner dès à présent la totalité des plus de 18 ans, a établi les publics prioritaires : les plus de 75 ans – et depuis cette semaine les plus de 70 ans, les plus de 50 ans avec comorbidités et les soignants. Mais en pratique, certains arrivent à recevoir leur première dose alors même qu’ils ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Aucun scandale ou passe-droit en vue pour ces quelques chanceux appelés à recevoir une injection pour éviter le gaspillage de doses non utilisées. Que ce soit en centre de vaccination, en cabinet médical ou encore en officine.

