BAS LES MASQUES Des chercheurs et chercheuses mexicaines se sont penchés sur le problème des repas, à fort risque de transmission du coronavirus

Coronavirus : Bientôt un masque nasal pour les repas ? — 20 Minutes

Comment se manger à plusieurs sans se contaminer ? Les chercheurs et chercheuses de l’Institut polytechnique national de Mexico ont trouvé et viennent de lancer le « masque nasal ». Repéré par LCI, ce masque qui couvre uniquement le nez doit vous protéger en partie des miasmes de vos semblables quand vous buvez ou mangez. On le sait désormais, les repas, surtout pris à proximité d’autres personnes qui mangent elles aussi, jouent un rôle central dans contamination par le virus. Ce nouvel outil doit donc permettre de résoudre en partie cette étape clef du processus de contamination.

Ce « masque nasal » s’enfile comme un masque « traditionnel », recouvre entièrement le nez et laisse la bouche à l’air libre. Ainsi, certains scientifiques se montrent plus sceptiques sur l’efficacité de ces nouveaux masques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue de recommander le port d’un masque « traditionnel » couvrant la bouche et le nez, la plupart des fameuses gouttelettes qui transmettent le virus étant projetées lorsque nous parlons.