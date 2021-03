Dans la rue à Nantes, le 20 février 2021 — L. Venance/ AFP

En nette hausse, le taux d’incidence des Pays-de-la-Loire s’élève à 185 cas pour 100.000 habitants.

C’est en Sarthe et en Maine-et-Loire que le virus est le plus actif.

La vaccination produit des effets chez les personnes âgées.

Après une période de stabilité, l’épidémie de Covid-19 connaît depuis une semaine une remontée importante en Pays-de-la-Loire, selon les dernières données épidémiologiques publiées par l'agence régionale de santé (ARS). Le taux d’incidence régional atteint en effet 185 cas positifs pour 100.000 habitants, contre 150 une semaine plus tôt. Un niveau désormais comparable aux jours précédant le deuxième confinement fin octobre mais qui reste en deçà de la moyenne nationale (266 cas pour 100.000 habitants en France). Le taux de positivité des personnes se présentant à un dépistage augmente lui aussi (6,7 % contre 6,2 % une semaine plus tôt).

« On a une courbe qui évolue vite, trop vite, comme au niveau national. On observe notamment une augmentation sensible sur la tranche d’âge 18-30 ans. Un âge où on se sent moins exposé, où les interactions sociales sont plus nombreuses », relève Jean-Jacques Coiplet, directeur régional de l’ARS.

Inquiétude en Sarthe et en Maine-et-Loire

Si aucun département des Pays-de-la-Loire n’est classé en « vigilance renforcée », tous sont néanmoins concernés par cette hausse de l’épidémie. C’est en Sarthe (224 cas pour 100.000 habitants) et en Maine-et-Loire (211) que la situation est la plus préoccupante. La Vendée (162) et la Loire-Atlantique (164) affichent un taux d’incidence un peu moins élevé.

« On assiste à une accélération qu’on redoutait mais qui n’est pas surprenante car les variants, plus contagieux, sont désormais largement majoritaires. L’enjeu sera maintenant de tout mettre en œuvre pour réduire les risques afin de redescendre un peu et éviter la saturation des hôpitaux », explique Pierre Blaise, directeur scientifique de l’ARS.

Les hôpitaux pas encore saturés

Pour l’instant, le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 (838 personnes) n’augmente que légèrement dans la région. Le nombre de malades en réanimation se maintient à 96. Mais ces deux chiffres sont déjà bien supérieurs à ceux du coup d’envoi du deuxième confinement fin octobre. L’ARS se montre aussi inquiète par la découverte d’un possible variant breton dans les Côtes d'Armor. « Il est vraisemblable qu’on en aura en Pays-de-la-Loire compte tenu de la proximité entre les deux régions », estime Jean-Jacques Coiplet.

Heureusement, la vaccination commence à porter ses fruits, du moins chez les personnes âgées. « On constate une diminution très nette des contaminations et des décès dans les Ehpad », assure l’ARS. A ce jour, la couverture vaccinale atteint 40 % chez les personnes âgées de plus de 75 ans et grimpe à 90 % chez les résidents d’Ehpad. Mais elle ne dépasse pas 8 % si l’on regarde l’ensemble de la population des Pays-de-la-Loire.