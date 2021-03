Le Professeur Philippe Juvin décrypte les courbes du Covid-19 pour notre partenaire Brut. — Brut

Dans les médias, dans les conférences de presse du gouvernement, sur Internet… Depuis un an, elles sont partout. Elles ? Les courbes du Covid-19. Le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, et maire Les Républicains de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), analyse pour notre partenaire, Brut différentes courbes du Covid-19 à partir du site CovidTracker.

Dans la vidéo ci-dessous, il met ainsi en parallèle celles indiquant le nombre de cas par semaine pour 100.000 habitants en France, et dans les régions les plus touchées ces dernières semaines (Île-de-France, Hauts-de-France, Paca). Mais aussi celle montrant l’« effet vaccin » sur les plus de 80 ans, ou encore celles du nombre de cas par pays, qui montre la situation en France par rapport à celle au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou au Danemark.