16h46 : Au fait c’est quoi, l’EMA ?

L’EMA est le régulateur de tous les médicaments à usages humain et vétérinaire commercialisés dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, ainsi que dans les pays de l’Espace économique européen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’agence, qui a déménagé depuis Londres vers Amsterdam à la suite du Brexit, est notamment chargée de contrôler la sécurité et l’efficacité des médicaments.

Son Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC), qui enquête sur les cas de caillots sanguins, regroupe à la fois des experts, des représentants de patients et des professionnels de la santé.